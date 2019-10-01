Türkiye'de Cep Telefonu Bağımlılığı Hızla Artıyor

Günlük hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonlar, görünüşe göre büyük bir bağımlılık sorununu beraberinde getiriyor.

Her Beş Kişiden Birisi Bağımlı

Avantajix'in derlediği verilere göre Türkiye'de cep telefonu bağımlılığı hızlı bir artış gösteriyor. Kullanıcıların yalnızca 7-8 saatlik uyku sürecinde telefondan uzak kaldığını belirten şirket, cep telefonlarının artık insanların olmazsa olmazı haline geldiğini söylüyor. Avantajix tarafından derlenen ilginç verilere göz atalım:

Türk kullanıcılar akıllı telefonlarını gün içerisinde 78 kez kontrol ediyor. Bu da eğer sekiz saatlik uykuyu düşersek 12 dakikada bir telefonu kontrol etmek anlamına geliyor.

kontrol ediyor. Bu da eğer sekiz saatlik uykuyu düşersek telefonu kontrol etmek anlamına geliyor. Türk kullanıcıların yüzde 22'si yani yaklaşık her beş kişiden birisi, akıllı telefonlara hastalık derecesinde bağımlı.

yani yaklaşık her beş kişiden birisi, akıllı telefonlara bağımlı. Her on kişiden sekizi, uyandıktan sonraki on beş dakika içerisinde telefonunu kontrol ediyor.

içerisinde telefonunu kontrol ediyor. Her on kişiden yedisi, uyumadan önceki on beş dakika içerisinde telefonunu kontrol ediyor.

on beş dakika içerisinde telefonunu kontrol ediyor. Türkiye'de 56 milyon kişi aktif olarak akıllı telefon kullanıyor.

aktif olarak akıllı telefon kullanıyor. Türk kullanıcılar günün 7 saatini internette harcamakta.

internette harcamakta. Akıllı telefonlar en çok sosyal medya platformlarının takibi için kullanılıyor. Türkiye'de sosyal medya trafiğinin yüzde 72'lik kısmını akıllı telefonlar oluşturmakta.

platformlarının takibi için kullanılıyor. Türkiye'de sosyal medya trafiğinin kısmını akıllı telefonlar oluşturmakta. Kullanıcılar haber takibi yapmak ve hatta oyun oynamak için de akıllı telefon kullanımına yöneliyor.

Türk kullanıcıların akıllı telefona yönelik ağır ilgisi, elektronik platformların gelişmesi ve kendisine yer edinmesi açısından da önemli bir rol oynuyor. Avantajix'e göre akıllı telefon kullanımının yoğunlaşması, e-ticaret içerisindeki mobil kullanım payının hızla artmasına neden oluyor.