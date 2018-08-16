Türkiye'de Cep Telefonu Pazarı Hızla Büyüyor

Cep telefonu pazarı, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyümeye devam ediyor. Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, Türkiye'de cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde tüketici elektroniği pazarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6’lık büyüyerek 15,4 milyar liraya ulaştığını belirten Özeren, Türkiye'de ayda yaklaşık 950 bin - 1,1 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştiğini belirtti.

Özeren, “Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar.” dedi.

Cep telefonu satışlarına bakıldığında, yüzde 60-65’lik oranla pazar payının çoğunluğunu Kore ve Çin menşeli cihazların oluşturduğu belirtilirken, ABD menşeli cihazların da yüzde 18-20 oranında bir paya sahip olduğu ifade edildi.

Yerli üretim cihazların ise yüzde 8-10’luk bir pazar payına sahip olduğunu belirten Özeren, Türk cep telefonu pazarının son dönemde verilen inovasyon ve Ar-Ge destekleriyle çok iyi bir notaya geldiğini vurgulayarak, “Dünyada yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız. Bu potansiyelimizi artırabiliriz.” diye konuştu.