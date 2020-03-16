Türkiye'de Corona Virüsü Mücadelesi! Son 24 Saatte Neler Yaşandı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasına göre şu anda Türkiye’de corona virüs vaka sayısı 18. Bu sayının artmaması için yetkililer yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söylüyor. Türkiye’de son 24 saatte salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde.

Çin’in Vuhan kentinden Türkiye’ye kadar gelen corona virüsü (COVID-19) salgınına ilişkin gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Sosyal medya karışmış durumda. Birçok insan verilerin açıkça paylaşılmadığını düşünüyor. Sağlık Bakanı tarafından son olarak Umreden dönen yolculara ilişkin bir açıklama geldi. Umreden son bir hafta içerisinde dönen bir vatandaşın yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını bildirmesiyle birlikte insanlar daha da panik olmaya başladı çünkü her yıl oldukça fazla sayıda insan kutsal topraklara gidiyor. Umreden yeni dönen vatandaşlara yönelik tedbirlere ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

UMREDEN DAHA ÖNCE DÖNENLER tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde SAĞLIK EKİPLERİMİZİN VERDİĞİ EĞİTİMLE aldı. Ülkede İlk 14 Günü henüz doldurmayanları TAKİP EDİYORUZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

Ankara Valisi Şahin, Umreden dönen vatandaşların gözlem altında tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi’ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Umreden dönenlerin çoğunun öğrenci yurtlarına yerleştirildiğini ve beşinin Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde gözlem altında alındığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Umreden dönenlere ilişkin, “Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım.” paylaşımında bulundu. Ayrıca Başkanlık tarafından corona virüsü yayılmasına engel olmak için 27 Şubat Perşembe günü itibarıyla Türkiye’den Umre amaçl seyahatlere izin verilmediği bildirildi.

Gece eğlence mekanlarının da faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İçişleri Bakanlığı, pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

⚠ D U Y U R U ⚠

Bakanlığımızdan 81 İl Valiliğine gönderilen Coronavirüs Tedbirleri konulu Ek Genelge ile;

Coronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetleri 16 Mart saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak. https://t.co/OZk26kiv15 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 15, 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphanelerin de 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi corona vürüsü önlemleri kapsamında 30 Mart’a kadar kapalı olacak.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir. — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 15, 2020

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda hastanelerin yoğun bakım odalarında ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalara ziyareti yasaklama kararı aldıklarını bildirdi. Yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaret edilmesine izin verilecek ve refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutulacak.

Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, Türkiye’deki diplomatik misyon temsilcilikleri ve uluslararası kuruluşlarda görevli yabancı personelden yurt dışı seyahat öyküsü bulunanların 14 gün kuralına uymaları istendi.