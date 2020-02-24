Türkiye'de Dijital Bağış 10 Milyon TL'yi Aştı

BKM Express, internet üzerinden yapılan ödemelerde kullanıcıların kart bilgilerini girmeden ödeme yapılabilmesini sağlayan ve Türkiye'de dijital bağışın öncülüğünü yapmış olan bir ödeme sistemi. Yapılan açıklamalara göre BKM Express ile gerçekleştirilen işlem sayısı Şubat ayı itibarıyla 400 bin işlemi bulurken 120’den fazla vakıf ve derneğe yapılan bağışların toplamı ise 10 milyon TL’yi geçti.

BKM Express sayesinde kullanıcılar, sivil toplum kuruluşlarına (STK) kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. BKM Express kullanabilmek için mobil uygulama üzerinden ya da bkmexpress.com.tr üzerinden STK'lara bağış yapmak mümkün oluyor. Dijital bağış sayesinde kullanıcıların, STK'lara bağış yapmaları sağlanarak toplumdaki sosyal sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor.

BKM Express üzerinden yaptığınız internet alışverişlerinde ise Yuvarla özelliğini kullanarak alışverişlerin küsuratları yuvarlanıyor ve yuvarlanan kısım STK’lara bağışlanıyor. Ayrıca son iki yıldır aralık ayında BKM Express tarafından düzenlenen Geleneksel BKM Express Bağış Haftası ile kullanıcıların yıl bitmeden bağış yapmaları teşvik ediliyor.

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu’nun açıklamalarına göre 2015’ten bu yana gerçekleşen 400 bin işlem ile toplamda 10 milyon TL bağışa ulaşılması BKM Ekspress açısından oldukça mutluluk verici olmuş. BKM Express'in bundan sonraki amacı ise yine dijital bağış konusunda farkındalık yaratmaya devam etmek olacak.