Türkiye'de Elektrikli Araç Satışları Artıyor

Dünyadaki büyük otomobil markaları, yatırımlarının önemli bir kısmını elektrikli otomobil üretimine kaydırıyor. Dolayısıyla elektrikli ve hibrid araç satışları da her geçen gün artış gösteriyor. Elektrikli araba talebinin yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Ülkemizdeki elektrikli ve hibrid araç satışı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 717 artarak 2 bin 763'e yükseldi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu'nun (TEHAD) elektrikli ve hibrid otomotiv satış verilerine göre, yılın 9 aylık döneminde hibrit otomotiv pazarında en çok ilgi gören araç Toyota C-HR oldu. Bu dönemde 2 bin 184 adet Toyota C-HR satıldı. Onu,130 adetle Toyota RAV4 Hibrid, 117 adetle de Toyota YARIS Hibrid izledi.

Türkiye’de şu ana kadar 46 elektrikli ve 2 bin hibrid araç satışı yapılırken, bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 717 artarak 2 bin 763’e yükseldi. Türkiye'de geçen yılın 9 ayında 338 adet elektrikli ve hibrid araç satışı yapılmıştı.

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram, dünya genelinde 2011’de 45 bin adet elektrikli araç satıldığını, geçen sene ise bu rakamın 2 milyona çıktığını ifade etti.

Türkiye’nin gelişen pazara ayak uydurması gerektiğini ifade eden Bayram, “2025 yılı itibarıyla satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli olacak. Elektrikli otomobilin göreceği bu talep karşısında ülkemizin, daha fazla otomotiv ve batarya teknolojisine yatırım yapması gerekiyor” dedi.

“Lityum bazlı batarya teknolojisi ve enerji depolamanın stratejik öneminin farkında olmalıyız” diyen Bayram, elektrikli ve hibrid araç kullanımının daha fazla teşvik edilmesi için köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkı, şehir içi otoparklardan ücretsiz yararlanma, şehir merkezlerine giriş üstünlüğü ve ilk alımda parasal destek gibi imkanların sunulması gerektiğini ifade etti.

Elektrikli arabalar konusundaki en büyük soru işareti, şarj üniteleri olarak gösteriliyor. Bu nedenle uzmanlar, batarya teknolojisinin gelişmesi amacıyla farklı teknolojiler üzerinde çalışıyorlar. Son 4 yılda bile pillerin enerji yoğunluğunda yüzde 30 gelişme sağlanmış. Gerek pil yoğunluğu, gerek aerodinamik dizayn alanında gelişmeler yaşanmaya sürekli devam ediyor.

Hiç şüphesiz, benzinli araçlara göre daha verimli ve sıfır emisyona sahip elektrikli araçların hayatımıza girmesi, hem bizler hem de dünyamız için çok önemli bir adım olacaktır. Kim bilir, herkes için elektrikli araba hayali belki de çok uzakta değildir.