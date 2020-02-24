Türkiye'de En Çok 2000 TL Fiyatlı Akıllı Telefonlar Tercih Ediliyor

Amiral gemisi olarak geçen üst seviye akıllı telefonların fiyatları 10 bin TL’yi geçti. Peki, Türkiye’de en çok hangi fiyat aralığındaki akıllı telefonlar satılıyor? Akıllı telefon alırken nelere dikkat ediyoruz?

Türkiye, akıllı telefon pazarında en hareketli pazarlardan biri. Günümüzde sadece genç ve orta yaş değil yaşlılar da akıllı telefon kullanıyor ve başta WhatsApp olmak üzere çeşitli sosyal ağ uygulamalarını aktif olarak kullanıyorlar. Akıllı telefonların donanımları günden güne artıyor ve artık hayatımızın bir parçası durumdular, alo demenin ötesinde, birer kişisel asistanımız konumdalar. Türkiye’nin en çok akıllı telefon satılan ülkeler arasında üst sıralarda olduğunu biliyoruz. Peki, en çok hangi fiyat aralığı tercih ediliyor ve bir telefon satın alırken nelere bakıyoruz? Ülkemizin önde gelen teknoloji şirketleri bu konuda bir araştırma yapmış.

MediaMarkt’ın paylaştığı verilere göre 2019’da en çok 1000 - 2000 TL, sonra 2000 - 2500 TL fiyat aralığındaki akıllı telefonları tercih etmişiz. Taksit sınırlamasından ötürü daha çok bütçe dostu sayılabilecek uygun fiyatlı akıllı telefonlarda aradığımız özelliklerin başında güçlü performans ve iyi fotoğraf çekme geliyor.

Türk Telekom, tüketicilerin peşin ve faturalıya taksit seçeneklerinden tercihte bulunarak akıllı telefon sahibi olduğunu söylüyor. Tüketiciler fiyat performans akıllı telefonları tercih ediyor. 2019 GFK verilerine tüm pazarlada satışların %59’u 2000 TL altındaki fiyat seviyelerinden geliyor. En güçlü rekabet 1500 - 3000 TL fiyat aralığında gerçekleşiyor. Akıllı telefon satın alırken fiyatı dışında kamera, hafıza, tasarım ve şarj özelliklerine bakıyoruz. 2019’da ülkemizde satılan akıllı telefonların neredeyse tamamını 4.5G uyumlu ve 5 inç ekranlı akıllı telefonlar oluşturuyor. Taksit sınırlamasından dolayı tüketicilerin %70’i 1000 TL - 3000 TL arasında olan telefonları satın alıyor. Satış sonrası servis ağı ve yedek parça temini de yeni bir akıllı telefon alımında önemli kriterler arasında.

Teknosa verilerine göre, akıllı telefonlar en fazla tercih edilen ürünler. 2019’da 2000 - 3500 TL fiyat aralığındaki ürünlere olan talep artmış. Eylül ayı itibarıyla markaların tanıtımlarıyla birlikte 5000 TL üzeri akıllı telefonlarda da ciddi pay artışı görülmeye başlamış. Ocak ayında 3500 TL üzeri akıllı telefonlara kredi taksit sayısının 3 aya düşürülmesiyle birlikte pazarda 3500 TL altı akıllı telefonlara olan talep devam etmiş.