Türkiye'de En Çok Kullanılan Mobil Uygulamalar Belli Oldu!

Araştırma şirketi Genius, Türkiye'de en çok kullanılan yirmi mobil uygulamayı duyurdu. İşte ülkemizde en çok kullanılan mobil uygulamalar!

Zirvede WhatsApp Var!

Genius tarafından açıklanan verilere göre ülkemizde 2016 yılında 40,5 milyon olan mobil kullanıcı sayısı, 2019 yılında 60,3 milyon civarına yükseldi. Bu noktada üç yılda yüzde 50 oranındaki artış dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Bu kullanıcıların yüzde 53 oranındaki kısmı erkekler tarafından oluşturulurken, kalan yüzde 47 ise kadınlar tarafından oluşturulmakta. İşte açıklanan liste:

WhatsApp YouTube Facebook Instagram Google Haritalar Facebook Messenger E-Devlet Sahibinden Twitter Letgo Garanti Bankası LinkedIn TikTok Yapı Kredi Bankası İş Bankası Yandex Navigasyon n11 Trendyol Ziraat Bankası Bip

WhatsApp, ülkemizde aylık 44 milyon gerçek ziyaretçi ile listenin zirvesinde yer alıyor. Bununla birlikte devlet tarafından kullanıma sunulan E-Devlet ise aylık 13 milyon gerçek ziyaretçiye sahip.

İlk 20 uygulamayı sektörlere ayırırsak karşımıza şu şekilde bir liste çıkıyor: