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  4. Türkiye'de En Çok Kullanılan Mobil Uygulamalar Belli Oldu!

Türkiye'de En Çok Kullanılan Mobil Uygulamalar Belli Oldu!

Berk Demirci
Berk Demirci - | Mobil
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Araştırma şirketi Genius, Türkiye'de en çok kullanılan yirmi mobil uygulamayı duyurdu. İşte ülkemizde en çok kullanılan mobil uygulamalar!

Zirvede WhatsApp Var!

Genius tarafından açıklanan verilere göre ülkemizde 2016 yılında 40,5 milyon olan mobil kullanıcı sayısı, 2019 yılında 60,3 milyon civarına yükseldi. Bu noktada üç yılda yüzde 50 oranındaki artış dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Bu kullanıcıların yüzde 53 oranındaki kısmı erkekler tarafından oluşturulurken, kalan yüzde 47 ise kadınlar tarafından oluşturulmakta. İşte açıklanan liste:

  1. WhatsApp
  2. YouTube
  3. Facebook
  4. Instagram
  5. Google Haritalar
  6. Facebook Messenger
  7. E-Devlet
  8. Sahibinden
  9. Twitter
  10. Letgo
  11. Garanti Bankası
  12. LinkedIn
  13. TikTok
  14. Yapı Kredi Bankası
  15. İş Bankası
  16. Yandex Navigasyon
  17. n11
  18. Trendyol
  19. Ziraat Bankası
  20. Bip

WhatsApp, ülkemizde aylık 44 milyon gerçek ziyaretçi ile listenin zirvesinde yer alıyor. Bununla birlikte devlet tarafından kullanıma sunulan E-Devlet ise aylık 13 milyon gerçek ziyaretçiye sahip.

İlk 20 uygulamayı sektörlere ayırırsak karşımıza şu şekilde bir liste çıkıyor:

  • 4 bankacılık uygulaması
  • 4 sosyal medya uygulaması
  • 4 ikinci el / sıfır alışveriş uygulaması
  • 3 anlık mesajlaşma uygulaması
  • 2 video içerik uygulaması
  • 2 navigasyon uygulaması
  • 1 devlet hizmet uygulaması
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