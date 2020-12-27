Türkiye’de En Çok Oynanan Oyunlar Belli Oldu! (2020)

Türkiye’de en çok oynanan oyunlar açıklandı. Dijital oyun mağazası Oyunfor tarafından açıklanan verilere göre oyun satışları bu yıl en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Peki, ülkemizde bu sene en çok hangi oyunlar oynandı? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Türkiye’de En Çok Oynanan Oyunlar Neler?

Yeni tip koronavirüs salgını ile beraber insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Çok sayıda insan evde kaldığı süre zarfında video oyunu oynayarak zaman geçiriyor. Bu sebepten ötürü 2020 yılında diğer yıllara kıyasla video oyunu satışlarında büyük bir patlama yaşandı. Bununla birlikte mobil oyunlara da olan ilgi ciddi oranda arttı.

Dijital oyun mağazası Oyunfor tarafından paylaşılan yıllık verilere göre oyun satışlarının bu yıl en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Oyunfor ayrıca ülkemizde bu yıl en çok oynanan oyunların listesini de paylaştı. Bilgisayar, konsol ve akıllı telefonları kapsayan listenin ilk sırasında bir mobil oyunun yer alması, insanların büyük bir kısmının oyun oynamak için bilgisayar ve konsol yerine mobil cihazları tercih ettiğini gözler önüne seriyor.

2020 yılının en çok oynanan oyunları listesinin ilk sırasında battle royale türünün en başarılı örneği olan PUBG Mobile yer alıyor. Listenin ikinci sırasında ise Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen MMORPG türündeki World of Warcraft bulunuyor. 23 Kasım 2004 tarihinde çıkışını gerçekleştiren World of Warcraft, günümüzde bile hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Listenin üçüncü sırasında Activision tarafından geliştirilen ve kısa süre içerisinde dünya genelinde popüler olmayı başaran Call of Duty: Mobile yer alırken dördüncü sırada ise Riot Games tarafından geliştirilen MOBA türündeki League of Legends bulunuyor. Beşinci sırada Internet Gaming Gate tarafından geliştirilen Lords Mobile’ın konumlandığını görüyoruz. Paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

PUBG Mobile World of Warcraft Call of Duty: Mobile League of Legends Lords Mobile Counter Strike: Global Offensive FIFA 2020 Fortnite PES 2020 FM 2020

Türkiye’de 2020 yılında en çok oynanan oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok oynanan oyunlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.