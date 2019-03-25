Türkiye'de En Çok Patent İstanbul ve Ankara'dan Çıkıyor

2018 yılı verilerini yayınlayan Türk Patent ve Marka Kurumu en çok başvurunun İstanbul ve Ankara'dan yapıldığını aktardı. 2018'de toplamda 7 bini aşkın yerli patent başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Son yıllarda yerli mucit sayısının arttığını dile getiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi" olduğumuzu dile getirdi. Toplamda 120 bin başvuru yapıldığını söyleyen Yamankaradeniz, 105 bin 996 markanın tescillendiğini dile getirdi.

Ayrıca Avrupa Patent Ofisi'ne ait olan 10 bin 845 yabancı patentin Türkiye'ye giriş yapıldığını ifade eden Başkan Yamankaradeniz, ülkemizin ulusal tasarım başvurularında 4'üncü sırada olduğunu söyledi.

En Çok Patent Reklamcılık ve E-ticaretten

En çok başvuru alanının reklamcılık ve e-ticaretten geldiğini aktaran Yamankaradeniz, Türk mucit sayısının 7 bin 349 olarak gerçekleştiğini dile getirdi. En fazla patentin 3 bin 342 ile İstanbul'dan yapıldığını aktaran Başkan, 931 patentle Ankara'nın, 440 ile Bursa'nın takip ettiğini söyledi.

Bazı İllerde Hiç Patent Başvurusu Yapılmadı

Siirt, Ardahan, Hakkari ve Erzincan'dan ise hiçbir başvuru olmadığını belirten Yamankaradeniz, Kilis, Bayburt, Muş, Çankırı, Bingöl ve Ağrı'dan sadece birer başvuru gerçekleştirildiğini ifade etti.