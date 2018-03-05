Türkiye'de Fiber Güçleniyor

Fiber interneti olmayan evleri geçtik, sözde fiber interneti olup ona göre ücret ödeyen kullanıcılar dahi internetten şikayetçi. 2017 yılı itibariyle 311.214 km'ye ulaşan fiber ağı uzunluğunun, 21 milyon haneye ulaşabilabilmesi için 1 milyon km daha uzatılması gerekiyor.

Serbest Telekomünikasyon İşletmeciler Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak'ın yaptığı açıklamaya göre, çok sayıda ülkede hatta Birleşmiş Milletlerce de 2011'den bu yana 'temel insan hakkı' olarak tanımlanan internetin, getirilen yeni düzenlemeler sayesinde ülkemizde yaygınlığı hızla artacak.

Yalnızca internetin değil genişbant erişimin de insan hakkı olarak sayıldığı İsveç, Finlandiya ve Fransa gibi ülkeleri örnek gösteren Arıak, "Türkiye olarak güçlü bir ekonomi için güçlü bir fiber altyapıya sahip olmalıyız." şeklinde konuştu. Ülkemizdeki fiber altyapının dünya ortalamasına getirilmesi gerektiğini savunan Dernek Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın son dönemde fiber yatırımların önündeki engellerin kaldırılması konusundaki çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Okurken içinizden "Bu ne acele yahu, biz beklerdik" dediğinizi duyar gibiyim. Ne denir ki, haklısınız. Hayır geç olsun güç olmasın diyeceğim ancak sanırım ülkece baya güçlük çektik. 360p video izlemeye çabalayan kaç gencimiz kör, dosya indirmeye çalışırken niceleri sinir hastası oldu. Neyse neyse bu günler bize bir şey öğrettiyse o da sabır sanırım. O zaman bir kez de hep beraber sevgili okurlar, "Ya sabır!"