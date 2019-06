Türkiye'de Futbolun Yerini E-Spor Alacak!

Hem dünyada hem de ülkemizde gitgide daha büyük kitlelere ulaşan e-spor hakkında araştırma yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre e-sporun futbol gibi "geleceğin sporu" olabileceği ifade ediliyor.

Online araştırma şirketi DORinsight'ın yapmış olduğu Türkiye analizi, e-spora karşı bakışımız konusunda şaşırtıcı bir sonuç ortaya koyuyor. Araştırmaya dahil edilen vatandaşlara göre sanal dünyanın yeni konusu e-spor. Ülkemizde de tanınır hale gelen e-spor hakkında çarpıcı bilgiler var.

E-spor hakkında soru sorulan katılımcıların yüzde 62’si e-spor denilince akıllarına online oyunların, yüzde 36’sı ise online spor bahis oyunların geldiğini aktardı. Ancak katılıcımların büyük çoğunluğu e-sporun geleceğinin parlak olduğunu düşünüyor. Hatta yüzde 74'lük kesim bu alanın futbol kadar yaygınlaşacağını belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 56’sı çocuk ve gençlerin e-spor ile takım oyunu öğrendiklerini düşünürken, yüzde 46’sı analitik düşünmeyi, yüzde 42’si gelecek teknolojilerine adapte olmayı, yüzde 39’u sosyalleşmeyi öğrendiklerini, yüzde 36’sı gelir sağladıklarını söyledi.

En Çok Bilinen Oyun Hangisi?

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 73’ü League of Legends’ı biliyorken yüzde 60'lık grup ise Counter-Strike: Global Offensive'i tanıyor. Bunların haricinde yüzde 32’si Starcraft’ı, yüzde 29’u Fortnite’ı, yüzde 28’i Dota 2’yi, yüzde 21’i ise Heroes of The Storm’u e-spor oyunu olarak görüyor.

En Tanınan E-Spor Takımı Kim?

Son olarak katılımcılardan yüzde 54'ü FB 1907 takımını bildiklerini aktardı. Ayrıca yüzde 51’i GS e-spor’u, yüzde 46’sı BJK e-spor ‘u ve yüzde 19’u ise Dark Passage’ı tanıyor.