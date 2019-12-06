Türkiye'de Hastaları Robot Doktorlar Muayene Edecek

Hayatımızın her alanına girmeye başlayan robotlar görünüşe göre kısa süre sonra sağlık sektöründe de karşımıza çıkacak. Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, robot doktor uygulamasının 2020’de hayata geçirileceğini söyledi.

2020'de Hayata Geçirilecek

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, sağlıkta robot doktor uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki yıl küresel anlamda sağlık sektöründeki taleplerin yüzde 20’sinin sadece yapay zeka araçlarıyla karşılanabileceğinin düşünüldüğünü belirten Şuayip Birinci, “Zannediyorum 2020’nin Haziran-Temmuz ayları gibi, artık herhangi bir doktora gitmeden önce sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek." diye konuştu.

Birinci ayrıca, "İnsanların yüzde 47’si web‘den ve mobilden doktor sorgusu yapıyor." dedi.

2020’de hayata geçirileceği belirtilen robot doktor uygulamasının ilk olarak hangi hastanelerde başlatılacağı ve hangi hastalıkların tanısında kullanılacağı ise henüz açıklanmadı.