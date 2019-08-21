Türkiye'de Her Beş Kişiden Biri Kripto Para Kullanıyor

2009 yılında Bitcoin’in ortaya çıkmasıyla birlikte bütün dünyada ses getiren kripto paralar, günümüzde hala popülerliğini korumaya devam ediyor. Yapılan bir araştırma, kripto paraların diğer ülkelerde olduğu kadar Türkiye’de de popüler olduğunu gösterdi. Dünya çapında düzenlenen araştırma, 2019 yılında Türkiye’de her beş kişiden birinin kripto para kullandığını ortaya çıkardı.

Alman araştırma şirketi olan Statista’nın yaptığı araştırmaya yaklaşık bin kişi katıldı. Araştırma sonucuna göre ülkemizde her beş kişiden birinin kripto para kullanıyor olması Türkiye’de de kripto paralara yüksek bir talep olduğunu gösteriyor. Her ne kadar kripto paralar hakkında yasal düzenlemeler olmaması akıllarda soru işareti yaratıyor olsa da kripto paraların kullanımı yasa dışı değil. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Avukat Kadir Kurtuluş’un açıklamalarına göre kripto paralar riskli bir yatırım aracı olsa da yasa dışı bir durum teşkil etmiyor.

Kripto paraların yasal bir güvence altında bulunmadığını belirten Kurtuluş, kripto para borsalarında bir denetleme olmadığı için kişilerin tasarruflarının yok olabileceği gibi tasarruflarında artışlar da olabileceğini belirtti. Bitcoin’i kapatacak bir mekanizma da olmadığını ekleyen Kurtuluş, kripto paralardaki en büyük riskin de bir denetleme mekanizmasına sahip olmaması olduğunu söyledi.

Bitcoin ilk çıktığı günden beri inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Buna yönelik olarak Ekonomi Gazetecisi Erkan Öz yaptığı açıklamalarda, Bitcoin’den kazanan kişilerin yatırımları yükseldiğinde satmayan, düştüğünde ise sabırla elinde tutmaya devam eden kişiler olduğunu söyledi. Öz'ün Bitcoin hakkındaki tahmini 20 bin doları aşabileceği yönünde olurken kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu da ekledi.