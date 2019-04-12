Türkiye’de Hibrit Otomobil Talebi Artıyor!

Benzinli ve dizel araçlara alternatif olarak ortaya çıkarılan, hem benzinle hem de elektrik enerjisiyle çalışabilen hibrit otomobiller dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Hibrit otomobillerin ülkemizde de artık daha çok tercih edildiğini belirten Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim, "Türkiye'de 2019 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre hibrit satışlarımızda yüzde 68'e yakın artış görülüyor." diye konuştu.

Aynı dönemde pazarda dizel araç satışlarında ise yüzde 48’lik düşüş yaşandığını ifade eden Erdim, "Bu da aslında otomotiv sektöründe dönüşümün başladığının en güzel göstergesi." dedi. Erdim, dünyada hibrite yönelik teknolojinin yıllar öncesine dayandığını, Avrupa'da kullanımın ciddi boyutlara ulaştığını ve ülkemizde de bu teknolojiye eğilimin giderek arttığını vurguladı.

Özellikle Toyota Crolla hibrit modelinin, Türkiye'deki hibrit araçların yükseliş trendine önemli katkı sağladığına değinen Erdim, "Marka olarak 2017 yılında bir hedef açıklamıştık. Bu hedef, 2020 yılında ürettiğimiz tüm binek araçların bir hibrit modelinin olacağı yönündeydi. 2019 yılında bunu başarmış durumdayız. Şu anda satışa sunduğumuz tüm binek araçlarımızın hibrit versiyonu var. Bu trend gittikçe hibrit lehine değişmeye devam edecek. Önümüzdeki yıllarda yüzde 50'lerin çok daha üzerinde hibrit satışına sahip olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hibrit Satışları Artarak Devam Edecek

Erdim, son iki yıldır hibrit araç satışlarının Toyota'daki satışlar içerisindeki oranının yüzde 10 dolaylarında seyrettiğini belirterek, "Özellikle Corolla yeni bir ivme kazandırdı. Yakın zamana kadar yüzde 10 olan rakamların şimdi yüzde 40-50'lere varmasını sağladı. Hatta mart ayında yüzde 50'yi bile geçti. Bu trend devam edecek. 2020 yılında yüzde 60'lara varacağımızı düşünüyorum. Her sene de bunun üzerine koyarak devam edeceğimize inanıyorum. Net olarak şunu söyleyebilirim, oran olarak hibrit hiçbir zaman geriye gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

2010-2018 yılları arasında Türkiye'de 9 bin 800 hibrit araç satışı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erdim, "Bu rakama tüm markalar dahil. Marka olarak sadece Toyota'nın 2019 yılı hedefi ise 12 bin hibrit araç satışı gerçekleştirmek. Yani 2019 yılı sonuna geldiğimizde bugün 10 bin dolaylarında olan hibrit araç sayısı bir anda 20 binleri aşacak. Önümüzdeki yıllarda da daha hızlı ivmeyle 100 binlerin üzerine çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk toplumunun yeniliklere ve teknolojiye oldukça yatkın olduğunu belirten Erdim, "Mobil cihazlar da bunun en güzel göstergesi. Otomotivde de çok farklı bir dünya yok. Biz ilk hibriti tanıttığımızdan bu yana insanların merak ve ilgisi artmaya devam ediyor. Özellikle yeni modellerle bu ilgi daha da artacak. Özellikle kullanan insanların yüksek memnuniyet seviyesi ve teknolojinin güvenilir olduğunun ispatının artmasıyla hibrit için daha güzel günler gelecektir." diye konuştu.