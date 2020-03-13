Türkiye'de İkinci Koronavirüs Vakası Görüldü: İşte Açıklama

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

İkinci Koronavirüs Vakası Görüldü!

Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.