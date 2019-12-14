Türkiye'de İlk İnternet Bağlanırken Çekilen Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Ülkemizde ilk internet altyapıları oluşturulurken çekilen fotoğraflar yayımlandı. İnternet.org.tr Türkiye'de ilk internet bağlanırken çekilen fotoğrafları paylaştı.

1991 yılında, ODTÜ ve TÜBİTAK, Türkiye'de internet ağı kurmak için bir proje başlattı. 12 Nisan 1993 yılında Türkiye'de ilk internet bağlantısı gerçekleştirildi ve Türkiye'de ilk defa internete ODTÜ'de erişim sağlandı.

ODTÜ'nün ardından 1994-96 yılları arasında Bilkent, Boğaziçi, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde internete erişim sağlanmaya başlandı. Türkiye'deki ilk internetin hızı 64 kbps idi ve o zamanda bu hıza ulaşmak çok büyük bir başarıydı. Türkiye'de ilk internet erişiminin olduğu zamanlarda henüz Google dahi kurulmamıştı.

İnternet.org.tr, Türkiye'de ilk internet bağlanırken çekilen fotoğrafları vatandaşlar ile paylaştı. Fotoğraflar 1982 yılında çekildi. Çalışanların internet kablolarını çekmek için büyük bir çaba sarf ettiği resimlerden görülmekte.

Hemen aşağından Türkiye'de ilk internet bağlanırken çekilen fotoğrafları görebilirsiniz.

Türkiye'de İlk İnternet Bağlanırken Çekilen Fotoğraflar

Günümüzde İnternet Ne Durumda?

2020 yılına girmeye sayılı günler kaldı. Günümüzde mobil, fiber, VDSL ve ADSL internet bağlantısı türleri mevcut. İnternete ulaşmak şu anda oldukça basit. ADSL internet altyapısı ile maksimum 16 mbps internet hızına ulaşılabilmekte. Ülkemizde ADSL internet altyapısına sahip olmayan bölge yok denecek kadar az.

Fiber internet altyapısı ile birlikte gigabit internet hızlarına ulaşılabilmekte. Şu anda fiber internet altyapısını genişletmek için internet servis sağlayıcıları çalışmalar yapmakta.