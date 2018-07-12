Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak VAR Sisteminin Detayları Belli Oldu

Futbolun teknolojik dönüşümündeki en önemli ayaklardan birisi olan Video Yardımcı Hakem Sistemi, ya da bilinen adıyla VAR, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez uygulanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), devrim niteliğindeki sistemin ayrıntılarını açıklayan bir broşür yayımladı.

FIFA'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda kullandığı VAR sistemi, Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında uygulanmıştı.

Kullanıldığı müsabakalarda başarılı sonuçlar veren ve hakemlerin hata payını en aza indiren VAR, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında uygulanacak.

VAR sistemi ile ilgili bir tanıtım broşürü yayımlayan TFF, söz konusu teknolojinin amacının tüm kararlarda yüzde 100 doğruluk elde etmek değil, minimum müdahale ile maksimum yararın sağlanması olduğunu kaydetti.

Diego Armando Maradona, Javier Zanetti ve Antoine Griezmann gibi ünlü isimlerin uygulama hakkındaki görüşlerine yer verilen broşürde, “Her türlü kararı her zaman hakem verecektir. Hakemin kararı yalnızca video incelemesi bariz bir hatayı gösteriyorsa değiştirilebilir. Buradaki doğru soru, 'Karar doğru mu?' değil, 'Karar bariz bir şekilde yanlış mı?' şeklinde olacaktır." ifadeleri kullanılırken, nihai kararın her zaman hakem tarafından verileceği belirtildi.

Uygulama şekli hakkında bilgilerin de paylaşıldığı broşürde, sistemin, maçın seyrini değiştiren bir durumda herhangi bir potansiyel bariz hatanın yapılıp yapılmadığını veya ciddi bir ihlalin gözden kaçıp kaçmadığını görmek için her durumu ve kararı kesintisiz bir şekilde kontrol edeceği aktarıldı.

Bununla birlikte VAR sistemi hakkında yapılan en büyük eleştiri maç süresinin uzayacağı yönündeydi. TFF, yayımladığı broşürde bu eleştirilere de yanıt verdi.

VAR kullanılmadığında maçın süresinin ortalama 94.47 dakika, eklenen kayıp zamanın ise 287 saniye olduğunu söyleyen TFF, “Sistem kullanıldığında bu süre ortalama 95.47 dakika ve eklenen kayıp zaman 347 saniyedir. VAR sistemi, maç süresini ortalama sadece 60 saniye uzatmaktadır. Bu süre toplam zamanın sadece yüzde 1,34'ünü oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.