Türkiye'de İnternet Kullananların Sayısı Rekor Kırdı

Bundan tam 26 yıl önce ODTÜ'den 64 Kbps kapasiteyle bir kiralık hat alınmıştı ve ilk internet bağlantısı da orada gerçekleşmişti. Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer tarafından ifade edildiğine göre 5 yıl önce Türkiye'deki internet kullanımı, %50 civarındaydı. Şu anda ise bu rakam %84 gibi rekor bir seviyede.

İnternet kullanımı, aynı zamanda internet hızını da beraberinde getirmiş oldu. İnternet kullanımı arttıkça, hıza olan talep de daha fazla olmaya başladı. Son olarak 2016 yılında Londra'da saniyede 1.25 terabayt veri transfer hızı ile bir Dünya rekoru kırılmıştı.

Türkiye'de internet kullanımı oldukça yüksek

Nüfusu 82 milyon olan Türkiye'de %93 gibi bir kesim, mobil abonelik bulunduruyor. Bu mobil abonelerden ise 59 milyonu, internet kullanıcısı. Sadece mobil üzerinden bile bu kadar büyük bir kitlenin bulunması, Türkiye'nin internet konusunda iyi sayılabilecek düzeyde olduğunu gösteriyor.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer,Türkiye'deki kullanıcıların %43 gibi bir kesiminin televizyon içeriklerini bile internet üzerinden izlediğini ifade etti. İnternetin hayatımız için son derece önemli olduğunun altını çizen Karaer, ilerleyen yıllarda bu rakamların daha da artacağını söyledi. Şu an için Türkiye'de 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı da bulunuyor.

Türkiye'de en aktif kullanılan sosyal medya platformu ise %92 oranla YouTube oldu. Bunu %84 ile Instagram ve %83 ile WhatsApp takip etti. Sizler de birer internet kullanıcısı olarak, sosyal mecralarında ne kadar zaman harcıyorsunuz. Cevaplarınızı yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.