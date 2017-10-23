Türkiye'de İnternete Giremeyen Ev Kalmayacak

Ulaştırma Bakanlığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 milyon aileye internet desteği verileceğini açıkladı.

Proje ile evlerinde sabit telefonu olan birey ve ailelere 15 lira, telefonu olmayanlara da 30 lira sabit ücretle 4 Mbps hızında ve 20 GB kotalı internet sağlanacak.

Bu proje dahilinde ücretsiz modem hizmeti de projeye dahil olacak ilgili internet servis sağlayıcıları tarafından vatandaşlara verilecek.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "İnternet kullanımını artırmak amacıyla bakanlığımız söz konusu sosyal sorumluluk projesini yaşama geçirdi. Türk Telekom kampanya kapsamında müşterilere 24 ay hizmet alma koşuluyla 30 lira destek verilecek" diye konuştu.

Özellikle proje kapsamında dar gelirlilerin evlerinde internet hizmetinden faydalanacaklarını ifade eden ulaştırma Bakanı Arslan, hükümetin "her evde internet projesi" için harekete geçtiklerinin altını çizdi.

Ulaştırma Bakanlığı internet kullanmayan hane kalmaması ve her gelir grubundan vatandaşa hizmet sunulmasına yönelik yaptığı çalışmaları uzun süredir ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu noktada bakanlık, Türk Telekom tarafından oluşturulan 'Toptan Al/Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası' şemsiyesi altında her eve internet projesini gerçekleştirmeye çalışıyor.