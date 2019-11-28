Türkiye'de Kaç Kişi Akıllı Telefon Kullanıyor?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye, akıllı telefon kullanım oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden birisi.

Çok Yüksek Oranlara Sahip

Hızla gelişen teknoloji günlük hayatımızın önemli ve ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu durumun sonucu olarak yediden yetmişe herkesin akıllı telefon kullandığını ve teknoloji ile bir bütün olarak yaşadığını söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalar ülkemizdeki akıllı telefon kullanım oranlarını gözler önüne serdi.

Söz konusu raporlara göre Türkiye'de her yüz kişiden seksen dörtü akıllı telefon kullanıyor. Başka bir deyişle ülkemizdeki akıllı telefon kullanım oranının yüzde 84 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun özellikle genç nüfusa sahip bir ülke olmamızdan kaynaklandığını düşünmek mümkün. Her ne olursa olsun ülkemiz insanının internet ile sıkı bir bağ kurduğunu da belirtebiliriz.

Türkiye'de her yıl ortalama 12 milyon birim akıllı telefon satılıyor. Bu da ülkemizi akıllı telefon üreticileri için önemli bir pazar haline getiriyor.