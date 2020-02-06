Türkiye'de kaç kişi evden çalışıyor sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), evden çalışma oranları üzerine Avrupa ülkelerindeki son durumu ortaya koyan verilerini yayımladı.

İstihdam içinde evden çalışanların oranı AB'de yüzde 5.2, Türkiye'de yüzde 2.2 oldu. Türkiye'de kadınların yüzde 6.3'ü, erkeklerin ise sadece yüzde 0.3'ü genelde evden çalışıyor. Hollanda, yüzde 14'lük evden çalışma oranıyla Avrupa'da ilk sırada yer alıyor, Bulgaristan ise yüzde 0.3'lük oranla son sırada. Bu hesaba göre Türkiye'de yaklaşık 632 bin kişi evden çalışıyor. İstatistiklere göre son 10 yılda Türkiye'de evden çalışmanın azaldığı görüldü.

2018 yılına ait verilerde, 15 ila 65 yaş arasında olan ve işlerini evden yürütenlerin sayısı belirlendi. Yapılan çalışmaya göre Avrupa'da evden çalışma oranları yüzde 5.2 seviyesine kadar yükseldi. Türkiye'de ise aynı oran tüm çalışanlara görer yüzde 2.2 seviyesinde kaldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2018’de istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 738 bin. Bu durumda Türkiye’de, yaklaşık 632 bin kişi genelde evden çalışıyor.

Türkiye'de evden çalışanların sayısı

Son 10 yılda, djitalleşmeyle birlikte evden çalışma imkanları artsa da veriler “genellikle evden çalışma” oranının kayda değer bir sıçrama kaydetmediğini, son 10 yılda yüzde 4.9’dan yüzde 5.2’ye çıktığını gösteriyor. Türkiye’de ise bu dönemde oran, yüzde 2.7’den yüzde 2.2’ye düştü.

Bu dönemde “bazen evden çalışanların” oranı ise aynı yaş grubunda daha ciddi bir sıçrama kaydederek yüzde 5.8’den yüzde 8.3’e yükseldi. Türkiye’de bu dönemde “bazen evden çalışma” oranı yüzde 1.8’den yüzde 0.7’ye geriledi. Raporun tüm detaylarına ise bu sayfadan okuyabilirsiniz.