Türkiye'de Kaç Kişiye Covid-19 Testi Yapıldı?

Covid-19 salgını hızla yayılırken pek çok kişinin aklında ülkemizde kaç kişiye test yapıldığı gibi bir soru yer alıyor. İşte konu hakkında yapılan açıklama!

Sağlık Bakanlığı Açıkladı!

Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde mevcut durumda (bilinen) 98 vaka ve 1 ölüm bulunuyor. Peki ülkemizde bugüne kadar kaç kişiye test yapıldı?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgının başlangıcından bugünün sabah saatlerine kadar 8,002 test yapıldı ve yapılan test sayısı artmaya devam ediyor.

Peki diğer ülkelerde durum nasıl?

Güney Kore her gün 20,000 test yapması ile dikkatleri çekiyor. Business Insider tarafından derlenen verilere göre (8 Mart ve öncesi) Çin'de 320,000 adet, İtalya'da 50,000 adet ve İngiltere'de 23,500 adet test yapılmış durumda. Tabii bu verilerin 8 Mart öncesinde yapılan testleri kapsadığını, son artışlarla birlikte muhtemelen katlanmış olduğunu belirtelim.