Türkiye'de Kadınların En Çok Selfie Çektiği İl Belli Oldu

Yaşar Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Şule Baş, herkese açık Instagram hesapları üzerinden ülkemizin selfie (özçekim) haritasını çıkardı. Yapılan araştırmaya göre, kadınların erkeklere oranla en fazla selfie çektiği il Kocaeli olarak belirlendi.

Kocaeli’de yaşayan kadınlar, araştırma sonucunun İstanbul çıkmasını beklediklerini söyledi ve genellikle gezmeye gittiklerinde selfie çektiklerini belirtti. Üniversite öğrencisi Nursena Çalış açıklamasında şunları söyledi:

"Çok fazla selfie çekmiyorum çünkü sosyal medya kullanmıyorum. Selfie çekenleri normal buluyorum çünkü bu çağda herkes selfie çekiyor, fotoğraf paylaşmak artık çok normal bir şey haline geldi. Herkes Instagram, Snapchat gibi uygulamalar kullanıp selfie çekiyor. Ben de selfie çekmeyi çok eğlenceli buluyorum ama kullanmıyorum."

Özel bir firmada çalışan Başak Sel ise araştırma sonucu hakkında "Çektiğim selfie sayısı gün içerisinde değişiyor. Çalıştığım için zaten gün içerisinde çok fazla çekemiyorum ama hafta sonu bir yerlere gidiyorsak çok fazla selfie çekiyorum. Sosyal medyada paylaşırken kendimizi güzel hissediyoruz, eğer fotoğraflarımız beğeniliyorsa daha da güzel hissediyoruz kendimizi. Sanırım biraz kendimizi güzel göstermek için ya da gittiğimiz yerleri göstermek için çekiyoruz. Çevremde çok fazla selfie çeken var. Seviyoruz arkadaş grubu olarak selfie çektirmeyi" dedi.