Türkiye'de Kimlik Avı Saldırıları Artış Gösterdi

Ülkemizde gerçekleşen kimlik avı saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Kaspersky araştırmacıları tarafından açıklanan veriler şaşırtıyor. Son gelen verileri sizler için derledik.

2019 yılının ilk üç çeyreğinde kimlik avı saldırılarının %40 oranında arttığı açıklandı. Kötü amaçlı yazılımlar ile para ve finansal veriler çalınmaya çalışılıyor. Hackerlar bankaların sunucularına sızmaya çalışıyor.

Kötü amaçlı kişiler bankaların yanı sıra vatandaşları da dolandırmaya çalışıyor. Vatandaşlara spam e-posta gönderen hackerlar, vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyor. Kaspersky tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizdeki kimlik avı saldırıları üç milyonu aştı.

Mobil kullanıcıları hedef alan kötü amaçlı kişiler, vatandaşların bilgilerini çalmaya çalışmakta. Finansal kötü amaçlı yazılımlarda 10. sırada bulunan Android bankacılık trojanı Asacub eylemlerinin son aylarda hız kestiği açıklandı. Saldırılardan korunmak için cihazlarınıza uygulama yüklerken çok dikkatli olmanız gerekmekte. Bazı mobil uygulamalar virüs içermekte ve verilerinizi çalmaya çalışmakta.

Mail kutunuzda kimden geldiği belli olmayan e-postalar bulunuyor ise bu e-postaları açmayın ve silin. Dolandırıcılar bankaların adını kullanarak çeşitli mailler hazırlamakta ve vatandaşlardan banka hesap bilgilerini göndermelerini istemekte.