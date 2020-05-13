Türkiye’de Koronavirüs Bulaşma Oranı %1’e Düştü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de koronavirüsü durumu ile ilgili yaptığı açıklamada sevindirici bir haber verdi. Kara, dünya genelinde %5 civarında seyreden virüsün bulaşma oranının, Türkiye’de %1’in altına düştüğünü belirtti. Prof. Dr. Ateş Kara, bu durumun rehavete neden olmaması gerektiğinin altını çizerken, tedbirlere devam edilmediği taktirde virüsün bulaşma oranının yeniden artacağına dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart itibariyle kısıtlanan hayatın, 11 Mayıs tarihinde AVM’lerin, kuaförlerin ve berberlerin açılmasıyla birlikte kontrollü bir şekilde normal döneme geçtiği belirtilirken 4 aşamalı normalleşme planına göre eylül ayına kadar kontrollü sosyal hayata geçileceği ve Ocak 2021 itibariyle virüsün etkisinin tamamen ortadan kalkmasının beklendiği ve hayatın tamamen normale döneceği ifade edildi.

Uzmanlar, normalleşme dönemine geçilmesine karar verilmesinde en büyük etkenin bulaş oranının %1’in altına düşmesi olduğunu belirtirken, halkı koronavirüsüne karşı alınan önlemlere devam etmeleri konusunda uyarıyor.

Alınan Önlemler Sayesinde Virüs Bulaş Oranı %1’in Altına Düştü

Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün bulaş oranının tam olarak hesaplanamayacağını belirtti. Kara,virüsün, topluma ilk girdiği zaman kaç kişinin, hangi koşullarda hastalandığının gözlenmesiyle, bulaş oranının hesaplanabildiğini bu nedenle tam olarak hesaplamanın mümkün olmadığını ifade etti. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler sayesinde bulaş oranının %1’in altına düştüğünü belirten Kara, vaka sayısında sürekli azalan bir eğriye ulaşılması sonucunda bulaş oranının %1’in altına düştüğünü söyleyebildiklerini, bulaş oranının %1’in üzerinde olması durumunda vaka sayısında artış gözleneceğini sözlerine ekledi.

Virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemde, dünya genelinde, bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığı bakıldığında, %5’lik bir oranla karşılaşıldığını ifade eden Ateş Kara, okulların kapatılmasıyla bu oranın %3’lere düştüğünü, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile birlikte %2’lere indiğini belirtti. Kara, hastanelerde yatak kapasitelerinin yüksek olmasının da bulaş oranının düşmesinde etkili olduğunu, yüksek yatak kapasitesi sayesinde tanısı konulan vakaların hemen izole edilebildiğini ve bulaşma riskinin ortadan kaldırıldığını da sözlerine ekledi. Diğer ülkelerde hastalığın kontrol altına alınmasının 8-16 hafta sürdüğünü ifade eden Bilim Kurulu Üyesi, virüsün, Türkiye’de , beşinci haftada plato çizdiğini, yedinci hafta itibariyle ise de düşüşe geçtiğini belirtti.