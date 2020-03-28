Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 108 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Türkiye'de Son Durum Ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 7 bin 641 test yapıldığını, 1.704 yeni vaka olduğunu ve corona virüsten 16 can kaybı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dgCxPkSNMs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2020

28 Mart itibari ile toplam vaka sayısı 7.402 oldu. Can kaybı ise 108'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 445, iyileşen hasta sayısı ise 70 olarak açıklandı.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.