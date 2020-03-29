Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 131 Oldu, Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca yeni rakamları paylaştı.

Vaka Sayısı Arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 9 bin 982 test yapıldığını, 1.815 yeni vaka olduğunu ve 23 can kaybı yaşandığını belirtti.

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29 Mart itibari ile toplam vaka sayısı 9.217 oldu. Can kaybı ise 131'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 568, iyileşen hasta sayısı ise 105 olarak açıklandı.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.