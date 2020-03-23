Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 37 Oldu! Vaka Sayısı Arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları paylaştı. 23 Mart'ta yapılan açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 37 oldu.

Türkiye'de Koronavirüs Vaka Sayısı Yükseldi!

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." dedi.

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde toplam vaka sayısı 1.529'a yükseldi. Geçtiğimiz dakikalarda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması önerilmekte. Uzmanlar koronavirüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.