Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 501 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rakamları Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 23.934 Oldu!

Fahrettin Koca açıklamasında "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.

3 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 23.914 oldu. Can kaybı ise 501'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.311, iyileşen hasta sayısı ise 786 olarak açıklandı. Entübe hasta sayısının 909 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 161.380 olduğu açıklandı.

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.