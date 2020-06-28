Türkiye'de Kripto Para Piyasası Büyüyor: Kriptolar POS Cihazında Kullanılabilir!

Türkiye'de kripto para piyasası ilginç bir şekilde yükseliş kazanıyor. ABD, Çin ve diğer ülkelerle birlikte Türkiye'de de çok ciddi bir kripto para potansiyeli bulunuyor. Büyük ülkelerin borsaları dikkate alındığında bu normal gibi görünse bile, Türkiye için durum biraz garip.

Küresel çapta düşünmek gerekirse, ABD ve Uzakdoğu ülkeleri katrilyon dolarlık borsa hacmini geride bırakabiliyor. Fakat Türkiye'deki borsalar ne yazık ki bu ülkeler kadar büyük değil. Ancak kripto para piyasası açısından düşünüldüğünde Türkiye gerçekten de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye şu an 5. sırada yer alıyor.

Türkiye'deki kripto para piyasası sektörü değişecek

Bitay Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Niyazi Yılmaz tarafından yapılan açıklamalar bir hayli ilginç. Kripto paraların Türkiye'de daha yaygın olmaya başlayacağını ilk müjdeleyen kişilerden birisi de o oldu. Onun en çok vurguladığı konu ise POS cihazları ile ilgiliydi.

Yılmaz, "Örneğin, POS cihazında ödeme kabul edildiğinde kesinti olmadan ödeme almak için 60-90 gün arası beklenmesi gerekiyor. Ödemeyi 1-2 gün içerisinde almak için banka anlaşmasına bağlı olarak belli kesintiler uygulanıyor. Bizim sistemimizde ise QR kod ile transfer onaylandığında, anında müşterinin hesabından parayı almış oluyor ve banka havalesiyle işletmenin hesabına yatırıyoruz." ifadelerine yer vererek yaptıkları işi detaylandırdı.

Ayrıca Yılmaz, "Müşteriden kripto para alıyoruz ancak işletmeye Türk lirasıyla ödeme yapıyoruz. Bu sayede işletmeler, hem komisyon ödememiş oluyor ve kripto para kabul eder hale geliyor hem de vergi mevzuatına uygun bir durum ortaya çıkıyor." dedi. Yurtdışından konu ile ilgili örnekler olduğunu da söyledi. Görünen o ki Türkiye'de kripto paralar ile ödeme sistemleri daha fazla gelişecek. Sizce bu mümkün mü? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.