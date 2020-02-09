"Türkiye'de Navigasyonlar Ücretli Yolu Öneriyor" İddiası

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan navigasyonların bilerek paralı yola yönlendirdiğini iddia etti. Yalım'a göre aynı güzergahtaki yollardan ücretli olanı sunuluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık şehirlerde şoförler tarafından popüler olarak kullanılan Google Maps, Yandex Maps gibi haritaların ilginç bir özelliği ön plana çıkarıldı. TBMM'de konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, açıklamasında navigasyonların ücretli yollara neden yönlendirdiğini sordu.

Ayrıca bu durumun doğal olmadığını, ücretli ve geçiş garantisi verilen yol işletmecilerinin gizli bir anlaşması olabileceğini dile getiren Yalım, navigasyonun bulunulan noktadan hedeflenen yere yönelik verdiği ulaşım güzergahlarının şaşırtıcı bir şekilde ücretli kısma yönlendirdiğini belirtti.

Navigasyon ile İşletici Firmalar Arasında Anlaşma mı var?

Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan Milletvekili Özkan Yalım'ın açıklamaları şu şekilde:

“Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında iş birliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntem ile mi millet soyuluyor?”