Türkiye'de Oyun İhracatı 5 Yıl İçinde 10 Milyar Dolara Çıkacak

Monster Notebook Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye’nin oyun yazılımındaki ihracatı geçen yıldan bu yana 500 milyon dolardan 1.1 milyar dolara çıktı. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise 10 milyar dolar seviyesini görmesi bekleniyor.

Yılmaz, Monster bilgisayar olarak 2001 yılından beri Türkiye’den bir dünya markası çıkarmak idealinde olduklarını söyledi. Bilgisayar üreticisi olmanın ötesinde oyun ve performans bilgisayarı üreticisi olduklarını ifade eden Yılmaz, oyun bilgisayarı sektöründe öncü olduklarını dile getirdi.

Bulut teknolojisi ile oyun oynamanın değişim yarattığını ifade eden Yılmaz, bulut tabanlı oyun sistemlerinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunurken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Aslında sadece oyun sektöründe değil, önümüzdeki dönemde pek çok alanda önemli değişimler olacak. Sürücüsüz araçlar ve drone ile seyahat edebilme gibi yenilikler hayatımızı ciddi bir şekilde değiştirecek. Özellikle 5G hayatımıza girdiğinde büyük bir değişim olacak. Ancak önümüzdeki 5 yıl için bu sistemlerin istenilen düzeye gelmesinin Türkiye ve benzeri coğrafyalarda çok hızlı olamayacağını ve bir anda bu değişimin gerçekleşemeyebileceğini düşünüyoruz. 5 yıllık süreç içerisinde biz de iş birliği yaptığımız markalarla birlikte oyuncuların markası olmaya devam edeceğiz. Bilgisayarlar zaman içerisinde form değiştirebilir. Bir gün bir kıyafet şeklinde form alan bir bilgisayar satıcısı olabiliriz ya da oyun platformunda bir bileşen olarak kullanılıyor olabiliriz ya da bir simülatörün içerisinde de kullanılıyor olabiliriz. Form değiştirse de güçlü bilgisayarlara olan ihtiyaç önümüzdeki yıllarda da devam edecektir."

Yılmaz’ın açıklamalarına göre ülkemizde 32 milyon civarında oyuncu varken bunların büyük bir kısmı ise mobil oyunculardan oluşuyor. Bu 32 milyonluk oyuncunun yaklaşık 4.5 milyonu oyunu hayatının bir parçası olarak gören kişilerden oluştuğu için Yılmaz’a göre önümüzdeki beş yıl içinde oyun yazılımı ihracatının 10 milyar dolar seviyelerine gelmesi bekleniyor.