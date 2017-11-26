Türkiye'de Oyun Pazarı 15 Milyar Doları Geçecek

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, Türkiye’de video oyun pazarının geleceğine dair açıklamalar yaptı ve Türkiye’de oyun pazarı 15 milyar doları geçebilir dedi.

Tüm dünyada oyun pazarının 110 milyar doları aştığının altını çizen Kendirli, Türkiye’nin bu pazardan 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir pay alabildiğini söyleyerek, sözlerine “Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz.” şeklinde devam etti.

Türkiye dijital oyun sektörünün her geçen gün daha da büyüdüğünün altını çizen Tansu Kendirli, Türk kültürünün hikayeye dayalı olduğunu ve bu hikayelere yönelerek çeşitli oyunlar yapılması durumunda beklenmedik başarıların sağlanabileceğini açıkladı.

“Türkiye'nin önü dijital oyun sektöründe çok açık. Bir başka ulusun sahip olamayacağı şekilde açık. Ancak yeteneklerimizi yeni medya dediğimiz ortamda hikayelerimizi ve yeteneklerimizi dijitale aktarmak zorundayız.” diyen Kendirli, “Türkiye'de bu rakam 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında değişiyor. Yani 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında oyun ihracatımız var. Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Türkiye, tıpkı dizilerde olduğu gibi çok yüksek rakamları yakalayabilir.” ifadelerini kullandı.

OYUNDER Başkanı Kendirli, oyun ihracatını artırmak için yapılması gereken şeyler olduğunu, Ekonomi, Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlıklarına ciddi görevler düştüğünü belirterek, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve oluşumların da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Oyunlara dair farkındalık yaratılarak, çocukların ve gençlerin bu tarafa doğru yönlendirilmesinin gerektiğini açıklayan başkan, hep birlikte yapılacak bir atılımla önemli bir gelir elde edilebileceğini söyledi.

Kısa bir süre önce bir Türk oyun şirketinin 100 milyon dolara satın alındığını söyleyen Kendirli, “Bazı şirketlerimiz 1-1,5 milyar dolarlık değerlemeleri bulabilirler. Düşünün Türkiye'nin dev holdingleri bu rakamları bulamıyorlar.” dedi. Oyunder başkanı sözlerini ise şöyle tamamladı: “Şu anda en büyük kapasiteye sahip ülkelerin 14-15 milyar dolarlık oyun pazarı var. Türkiye dünya oyun pazarında 16. ile 18. sıra arasında gidip geliyor ancak ilk sıralardaki ülkelerle aramızda korkunç fark var. Doğru bir strateji ve akıllıca bir yatırımla 10 yıl içerisinde dijital oyun sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabiliriz. Yakında sadece bir Türk oyun şirketinin 1-1,5 milyar değer ulaştığını göreceksiniz. Böyle 20 şirketinizin olduğunu düşünsenize. Ekonomiye çok ciddi gelir sağlayacaktır.”