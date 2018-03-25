Türkiye'de Saat Kaç, Saatler İleri Alındı Mı?

25 Mart 2018 tarihiyle tüm dünyada yaz saati uygulamasına geçildi. İki yıldır ülkemizde sabit saat uygulaması olduğu için haliyle karışıklıklar yaşanmaya başlandı. Teknolojik ürünlerdeki otomatik yaz saati uygulaması bir kez daha sabaha “şu anda saat kaç?” sorusuyla uyandırdı.

Yaz saati uygulaması normal şartlarda 25 Mart gecesi başlıyordu. Saatlerimizi bir saat ileriye almamız gereken bu uygulamayı biz iki yıl öncesinden sabitleştirmiştik. Yani 12 ay boyunca hep aynı saati kullanacağımız ifade edilmiş ve bunu güneşten daha fazla yararlanmak adına yapıldığı konusuna da vurgu yapılmıştı. Ancak teknolojik cihazlardaki otomatik kış ve yaz saati uygulaması yüzünden pek çok kişinin aklı karıştı. Aynı zamanda dijital saat kullanıcılarında da endişeye sebep olan bu durum, son iki yıldır büyük bir karışıklığa sebep oluyor.

Saatleri İleri Alıyor Muyuz?

Ülkemizde iki yıldır sabit uygulama devam ettiği için saatlerinizi ileriye almanıza gerek yok. Eğer cihazınız otomatik olarak bir saat ilerlemişse onu tekrardan güncellemeniz gerekiyor. Ayrıca bir sonraki dönemde cihazınız tekrardan kış saati uygulamasına geçecek. Onu da yine aynı şekilde düzenlemeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Peki ya bizimle aynı zaman diliminde (GMT+3 / UTC+3) yer alan ülkeler hangileri merak ediyor musunuz? İşte bizimle aynı saati paylaşan ülkeler:

Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda

Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen

Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan

Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün

Diğer Dünya Ülkelerinde Saat Kaç?

Pek çok ülkede uygulanan yaz saati uygulamasıyla birlikte diğer şehirlerle aramızdaki saat farkları da değişti. İşte en popüler şehirlerde şu anki güncel saatler: