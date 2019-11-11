Türkiye'de Sıradan Bir Gün: Bitcoin Kürşat Dolandırıcılıktan Aranıyor!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Bitcoin Safiye skandalının ardından benzer bir gelişme de Bitcoin Kürşat olarak bilinen Kürşat Öncül'den geldi.

Bitcoin Safiye ile Başladı

Aydın'da kendisini ekonomist ve broker olarak tanıtan, yüzün üstünde kişiyi dolandıran ve Bitcoin Safiye olarak da tanınan Safiye Gökçen Y. isimli vatandaş, yaklaşık 375 milyon TL değerinde vurgun yapmış ve ortadan kaybolmuştu. Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonrasında 8 Kasım tarihinde bulunan Bitcoin Safiye, Bursa'da yakalanmış ve yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Aradan birkaç gün geçecek ki benzer bir olay ile karşı karşıyayız.

İddialara göre Muğla'da yazılım uzmanı olarak çalışan Kürşat Öncül isimli vatandaş aralarında savcı, asker, emniyet mensupları, akademisyen, doktor ve iş adamlarının bulunduğu bir grubu para kazanma vaatleri ile dolandırdı. Genel dolandırıcılık hikayelerinin aksine işleyen bu olayda yapılan vurgunun, Bitcoin Safiye mevzusundan daha derin olduğu düşünülüyor.

Sistemli Dolandırıcı

Bitcoin Kürşat olayının mağdurlarından birisi olan A.O. tarafından verilen ifadeye göre Kürşat Öncül, üç farklı sistemde çalışıyordu.

Bu sistemlerden ilki aylık çalışma yöntemi olarak biliniyor. Bu sistemde paranızı veriyorsunuz ve aylık anlaştığınız oranda kar miktarı hesabınıza yatırılıyor. Yöntemlerden diğeri haftalık çalışma. Bu yöntemde de Bitcoin alıyorsunuz ve hafta sonunda kar veya kar ile ana parayı alıp çıkabiliyorsunuz. Eğer kaybederseniz zararı Kürşat karşılıyor. Kaybetmenin mümkün olmadığı bir oyunda niye çıkasınız ki. Son yöntem ise borsa üzerinde çalışma. Yani belirlenen bir borsada hesap açıyorsunuz ve Kürşat da bu hesap üzerinden uzaktan al - sat yapıyor.

Dolandırıcılıklara Karşı Nasıl Korunursunuz?

Öncelikle bu tip dolandırıcılıklarda karşınıza 'hiçbir şey yapmadan para kazanma' ve 'risksiz para kazanma' gibi vaatlerle gelinmesi muhtemeldir. Bu tip tekliflerde öncelikli olarak dolandırıcılık ihtimallerini değerlendirmelisiniz. Özellikle Bitcoin gibi volatilitesi yüksek değerlerde risksiz kazançların neredeyse mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Örneğin 26 Haziran tarihinde 74,600 TL olan Bitcoin, bugün 50,136 TL sınırına inebiliyor ve değerinin üçte birini kaybedebiliyor. Bunların dışında güvenli internet kullanımı konusunda yeterli bilgileri edinmeli, yatırımlarınızı kendi eliniz aracılığı ile yapmalısınız.