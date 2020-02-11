Türkiye'de Tek Seferde En Fazla Kaç Pizza Siparişi Verildi?

Türkiye'nin en çok kullanılan internet sitelerinden bir tanesi olan Yemeksepeti, Türkiye'nin pizza tercihi konulu istatistikler yayınladı. Yayınlanan detaylar arasında en çok tercih edilen pizza çeşidinden, pizza siparişi rekoruna kadar birçok detay yer aldı.

Ülkemizin en çok kullanılan yemek siparişi sistemlerinin en başında gelen Yemeksepeti, yayınladığı yeni raporda pizza siparişlerini ele aldı. Pizzanın Türkiye'nin en sevdiği yiyecekler sıralamasında ilk beşte olduğunu aktaran site, her 8 restoran 1'inde pizza bulunduğunu belirtti.

Bugüne kadar Yemeksepeti kullanan her 2 kullanıcıdan birinin pizza siparişi verdiği aktarılırken, pizzanın ne kadar popüler bir yiyecek olduğu hatırlatılmış oldu. Verilen istatistikler arasında en sevilen pizza çeşitlerine de yer verildi.

Türkiye'nin en sevdiği pizza çeşidi

Yapılan açıklamada en sevilen pizzalara dair şunlar söylendi: "Kullanıcılar pizzanın dört peynirlisinden, domateslisine tavuklusundan sucuklusuna her türlüsü çok seviyor. Hal böyle olunca bir pizzada tüm bu malzemeleri görmek isteyen kullanıcılar, en çok bol malzemeli karışık pizza seçeneklerini tercih ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi pizzanın en sevileni olan karışık pizza çeşitlerinde bir önceki yıla göre %43 artış yaşandı. Karışık pizzayı sırasıyla klasik, pepperoni, margarita ve sucuklu pizza takip etti. Bu yıl en çok tercih edilen pizzalar içine yeni giriş yapan çeşit ise kaburgalı pizza."

Türkiye pizza siparişi rekoru kaç adet?

Yayınlanan istatistikler arasında en ilgi çekeni ise pizza siparişi rekordu oldu. Yapılan açıklamada bugüne kadar Türkiye'de tek seferde en çok pizza siparişinin 65 adet olduğu dile getirildi. Siparişi veren kişinin kimliği açıklanmazken, 65 kişinin şirket çalışanı olması muhtemeldi.

Pizza’nın diğer en’leri ise şöyle:

En çok sevildiği gün: Pazar

En çok sevildiği saat: 19.00

En çok seven yaş: 24

En çok seven kentler: Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve Muğla