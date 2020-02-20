Türkiye'de Üretilen Dördüncü Hibrit Model: Yeni Hyundai i20

Hyundai, i20 modelini güncelledi. Güney Koreli araba üreticisi, B sınıfı i20 model aracına yarı-hibrit motor seçeneği ekledi. Daha keskin hatları ile dikkat çeken yeni i20’ler, İzmit’te yer alan fabrikada üretilecek.

Yeni i20 modelinin Türkiye için önemi oldukça büyük. Yarı-hibrit motorun yurt dışından ithal edilmesine rağmen, araç Türkiye’de üretilen dördüncü hibrit model olacak.

Hyundai, yeni i20 modele ait tasarım çizimlerini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Otomobil tutkunları, aracın Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmasını bekliyordu. Ancak Güney Koreli otomobil üreticisi, bir sürpriz yaparak fuardan önce yeni i20 modelini tanıttı.

Türkiye’de Üretilen Dördüncü Hibrit Model Çok Daha Geniş

2020’nin ikinci yarısında Avrupa’da satışa çıkması beklenen yeni i20, eski tasarımına göre çok daha keskin hatlara sahip. Ön farlar, Elantra’ya benziyor. Arka bölümde ise otomobil sektöründeki trende uyulmuş. Bagaj kapağını boydan boya saran stop grubu mevcut. Eski i20 modeline göre, aks mesafesinde 10 mm’lik bir artış var. Bununla birlikte, bagaj hacminde de 25 litrelik bir genişleme olduğu söyleniyor.

Yeni otomobilin 3 tane motor seçeneği bulunuyor. 1.2 LT hacminde 83 beygirlik bir motor; 1 LT, 3 silindirli, benzinli bir motor ya da 48 voltluk bataryaya sahip yarı-hibrit bir motor seçebilirsiniz. Şanzıman için de seçenek sunulmuş. 7 ileri çift kavramalı otomatik vites veya 6 ileri manuel vites olarak sipariş verebilirsiniz.