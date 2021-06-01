Türkiye'de Üretilen Realme C21 Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Türkiye'de üretilen Realme C21 tüketicilerin beğenisine sunuldu. Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından Realme, Türkiye'de üretilen ve aynı zamanda dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip modelini tanıttı.

Realme C21, Türkiye'ye özel dem siyahı ve boğaz mavisi renkleri ile geliyor. Yapay zekadan destek alan üçlü kamera kurulumu, 5.000 mAh pil gücüne sahip model, en iyi giriş seviyesi telefon olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de Üretilen Realme C21 Özellikleri Neler?

Ekran: 6,5 inç, IPS LCD

6,5 inç, IPS LCD Çözünürlük: 720 x 1600 piksel (HD+)

720 x 1600 piksel (HD+) İşlemci: MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Dahili Depolama Alanı: 32 GB / 64 GB

32 GB / 64 GB Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Pil: 5000 mAh

5000 mAh İşletim Sistemi: Android 10, Realme UI

Android 10, Realme UI Ağırlık: 190 gram

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefon 190 gram ağırlığında. Cihaz, Android 10 işletim sistemine ve Realme UI kullanıcı arayüzüne sahip.

Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alan model 3 ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Cihazda 32 GB ve 64 GB dahil olmak üzere iki farklı depolama alanı bulunuyor. GPU tarafında ise PowerVR GE8320 tercih edildi.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama özelliği sunuyor. Gün ışığında, düşük ışıkta ve karanlık ortamda daha net, canlı görüntüler elde etmenizi sağlayan C21 daha canlı renkler sağlıyor. Cihazın ön kamerası ise AI destekli güzellik, HDR modu, portre modu ve filtre desteği ile geliyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan C21'de süper güç tasarrufu modu bulunuyor. İddiaya göre telefon bu mod sayesinde %5 şarjla WhatsApp'ı 1,41 saat, YouTube'u 1,36 saat, Spotify'ı 4,78 saate kadar kullanabiliyor.

Türkiye'de Üretilen Realme C21 Fiyatı Ne Kadar?

Parmak izi sensörü ve çift SIM desteğine sahip olan telefon şu an yaklaşık olarak 1,750 TL fiyat etiketi ile satılıyor.