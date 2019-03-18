Türkiye'de Üretilen reeder P13 Lite Mağazalardaki Yerini Aldı

Türkiye merkezli teknoloji üreticisi reeder, yakın zaman önce Samsun’da faaliyete aldığı telefon üretim fabrikasından ilk meyveleri topladı. reeder P13 Lite modeli için çalışmalarını tamamlayan şirket, Türkiye’de ürettiği ilk modelini piyasaya sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz yıl başlayan yerli telefon üretme girişimleri sonucunda, birçok Türkiye merkezli firma çalışmalarını ülkemize taşıma kararı almışlardı. Bunlardan bir tanesi olan reeder, daha önce dışarıda ürettiği telefonların üretim mekanizmalarının bir kısmını Samsun’da açtığı yeni fabrikaya taşımıştı.

Samsun’da açılan fabrikadan çıkan ilk ürün olan reeder P13 Lite, pazara sürülebilecek konuma geldi. 5.7 inçlik ekranı, 1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemcisi, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB depolama gibi özellikleri ile dikkat çeken telefon, fiyat performans ürünü olmasıyla dikkat çekiyordu.

1 GB RAM, 16 GB depolama, microSD bellek kartı desteği, 4.5G özelliği, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri bulunan reeder P13 Lite, giriş seviyesine konumlandırılmıştı. Günlük ihtiyaçları gidermek adına tasarlanan modelin, ulunan 8 Megapiksel çözünürlüklü Full HD video kayıt özelliği bulunan ana kameraya 0.3 Megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera kullandığı da söylenenler arasında yerini alıyordu.

P13 Lite, Vatan Bilgisayar mağazalarında 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile raflardaki yerini almış durumda. P13 Lite, Vatan Bilgisayar mağazalarında 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile raflardaki yerini almış durumda.