Türkiye'de Üretimi Durduracak Olan Honda'ya Yanıt Gecikmedi

2021 yılı itibarıyla ülkemizdeki otomobil üretim fabrikalarından çekileceklerini duyuran Honda ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından temas başlatıldı. Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut “Honda, enteresan bir vaka” ifadesini kullandı.

Türkiye ve İngiltere’de yer alan Civic HB ve Civic Sedan modellerinin üretildiği fabrikalarının yönetim politikası kapsamında değiştirme kararı aldıklarını açıklayan Honda, 2021 yılından sonra Türkiye'de Civic üretilmeyeceğini söylemişti. Ancak konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Honda ile temas kurduklarını hatta gerekirse Japonya'ya gideceklerini belirtti.

Halihazırda Gebze'deki otomobil üretim fabrikalarını kullanan Honda'ya sağlanacak cazip teşviklerle birlikte karar değişikliğine gidilmesini isteyeceklerini söyleyen Ermut, Honda'nın kendilerine herhangi bir şikayette bulunmadıklarını dile getirdi. Ermut açıklamasında "Honda'da global ve bölgesel stratejileriyle ilgili yapılandırma var. Burada halihazırda oluşmuş olan üretim kapasitesinin yararlı ancak farklı bir alanda kullanabilirler" şeklinde konuştu.

'Honda Hibrit Motorlarını Ülkemizde Üretebilir'

Ayrıca Honda'nın enterasan bir vaka olduğunu belirten Ermut, Gebze'deki fabrikalarda Civic üretiminin haricinde gerekirse hibrit motorların da üretilebileceğini söyledi. Japon şirket ile olumlu müzakereler yapmak istediklerini dile getiren Yatırım Ofisi Başkanı, Honda'nın Türkiye'ye ihtiyaç duyabileceğini de aktardı.