Türkiye’de Uygulanan Aşının Etkinlik Oranı Neden Farklılık Gösteriyor?

Türkiye’de uygulanan aşının etkinlik oranının sonucu birçok ülkede farklı çıkmıştı. Bu durum, insanların kafasında soru işareti oluşturmuştu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de Uygulanan Aşının Etkinlik Oranının Farklılık Gösterme Nedeni

Çin merkezli ilaç firması SinoVac Biotech’in geliştirdiği CoronaVac aşısının etkinlik oranı Türkiye’de yüzde 91,25, Endonezya’da yüzde 65, Brezilya’da önce yüzde 78 daha sonra yüzde 50,38 olarak açıklanmıştı. Peki, CoronaVac aşısının etkinlik oranı neden ülkeden ülkeye farklılık gösterdi? Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, merak edilen soruyu yanıtladı.

Brezilya’da yapılan üçüncü faz çalışmalarında Türkiye’den farklı olarak hem farklı yaş grubundan gönüllülerin dahil edildiğini hem de yalnızca sağlık çalışanları üzerinde yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yaptığı açıklamada, “’Örneğin onlar ‘Çok hafif belirtiler’ demişler. Türkiye’deki faz 3 çalışmasında biz belirtileri hafif, orta ve ağır olarak sınıfladık” dedi.

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda en önemli kriterin ölüm ve ağır hastalığı engelleme başarısı olduğunu belirten Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, CoronaVac dahil, dünyada acil kullanım onayı alan bütün aşıların da yüzde 90’ın üzerinde başarı gösterdiğini söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: