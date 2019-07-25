Türkiye'de Veri İhlalinin Maliyeti 11,15 Milyon TL

Günümüz dünyasında en fazla tartışma yaratan konulardan birisinin de veri ihlalleri olduğunu söyleyebiliriz. Devletlerin bile kendi arasında gizliden gizliye savaşırken kullandığı siber saldırılar, veri ihlallerinin en büyük kaynağı olarak görülüyor.

Veri ihlalleri ile ilgili bir diğer önemli sorun ise, maliyetler. Her yıl veri ihlali ile ilgili ortaya çıkan sorunlar daha fazla mali probleme neden oluyor. Türkiye’de veri ihlalinin ortalama toplam maliyetiyse, önceki yıla kıyasla %18,5 artarak 11,15 milyon TL rakamına ulaştı. Dünya genelinde de veri ihlalleri ile ilgili ortaya çıkan problemlerin maliyeti benzer oranlarda artış gösterdi.

Veri ihlalleri raporu korku yarattı

Kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle ortaya çıkan veri ihlalleri, en çok da şirketleri etkiliyor. Elbette her şirket için aynı oranda zarar ortaya çıktığını söyleyemeyiz. 500 farklı şirket ile veri ihlalleri hakkında çalışma yapıldı. Bu şirketlerin tamamı da daha önceden veri ihlaline uğramıştı.

Yapılan çalışma sonucunda; 500’den az çalışanı bulunan işletmelerin, veri ihlalleri sonucunda ortalama 2,5 milyon dolar kaybettikleri ortaya çıktı. Yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan raporda, ilginç detaylar bulunuyor. Veri ihlali maliyetlerinin ortalama %67'si ihlali izleyen ilk yıl içinde, %22'si ikinci yılda ve diğer %11'i ise veri ihlalinden sonra iki yıldan daha uzun bir süre sonra ortaya çıkıyor.

IBM Türkiye’nin Güvenlikten Sorumlu Ülke Lideri Engin Özbay, “Daha önce hiç olmadığı kadar fazla veri, birbirine bağlı cihazlar ve bilişim gücüyle hızlı ve büyük bir değişim çağındayız. Bu durum işletmelere müthiş fırsatlar sunarken, aynı zamanda kuruluşlar içindeki veri ihlali olasılıklarını da artırıyor." diyerek veri ihlalleri konusuna dikkat çekti.

Veri hırsızlığının bu kadar ciddi oranlarda arttığı günümüz dünyasında, siz kendinizi güvende hissediyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.