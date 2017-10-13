  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Türkiye'de Video Oyun Pazarı Büyüyor

Türkiye'de Video Oyun Pazarı Büyüyor

Türkiye Oyun Pazarı
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
YORUM YAZ

Yapılan son araştırmalar Türkiye'de 30 milyondan fazla video oyunu oynayan insanın bulunduğunu gösterirken, oyun sektörünün 775 milyon dolar gibi devasa bir büyüklüğe ulaştığını da ortaya çıkardı.

Interpress tarafından yapılan son araştırmada, Türkiye'de 46 milyon internet kullanıcısının bulunduğunun altı çizildi ve bunların 30 milyonun, başta mobil olmak üzere bilgisayar ve konsol oyunlarını oynadığı belirtildi. En çok oyun oynayan ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya kadar yükselen Türkiye'de, bilgisayar oyunları ile ilgili yılbaşından bu yana 16 bin 869 haber yapıldı. Mobil oyunlar hakkındaysa 6 bin 556 haber çıkarken, son yılların vazgeçilmezi e-spor ile alakalı da medyada 5 bin 727 haber yer aldığı tespit edildi.

Ülkemizde 775 milyon dolarlık (2,8 milyar lira) büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün gittikçe büyümeye başladığı belirtilirken, bakanlıkların da destekleriyle önümüzdeki yıllarda büyümenin katlanarak artacağı da tahminler arasında yerini aldı. 31,2 milyon oyuncunun toplamda 40 milyon saatten fazla oyun oynadığı ülkemizde, hasılatın yüzde 42,5'i yani 332.5 milyon doları mobil oyunlardan elde edilirken, geri kalan yüzde 57,5’i yani 432.5 milyon dolarının ise bilgisayar ve oyun konsollarından oynanan oyunlardan elde edildiği söylendi.

Türkiye'de yirmi binden fazla internet kafenin bulunduğunun da altı çizilirken, bu mekanları aylık 7,5 milyon oyuncunun ziyaret ettiği de kaydedildi. Tüm bu devasa rakamlarla birlikte oyun oynama süresi olarak Polonya ve Rusya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşen Türkiye, online oyunlara katılımda 11. sırada yer aldı ve gelir bakımından 16. sıraya yerleşti.

Her yıl daha da büyüyen e-Spor faaliyetleriyle birlikte Türkiye'deki oyun sektörünün bir milyar doları aşması beklenirken, farklı oyunlara olan ilginin artmasıyla birlikte e-Spor'daki izleyici sayılarının da milyonları bulabileceği belirtildi.

Windows 10'da Oyun Performansı Nasıl Artırılır? YAZILIM Windows 10'da Oyun Performansı Nasıl Artırılır?

League of Legends 27 Milyon Günlük Aktif Kullanıcı Sayısını Geride Bıraktı OYUN League of Legends 27 Milyon Günlük Aktif Kullanıcı Sayısını Geride Bıraktı

Wolfteam 2017 Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Belli Oldu! Etkinlik Wolfteam 2017 Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Belli Oldu!

ETİKETLER: türkiye oyun pazarı

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Pes 2013 Türkçe Spiker Pes 2013 Türkçe Spiker
Pes 2013 Türkçe Spiker PES 2013 Türkçe Spiker, oyunu bir Türk spikerin anlatımı eşliğinde oynamanızı sağlar. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu
Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu, ETS 2 için geliştirilmiş bir oyun modudur ÜCRETSİZ
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software - OBS
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software internet üzerinden yayın yapmanıza imkan tanıyan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50 Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50
Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50 Gta'nın Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Counter Strike 1.6 Türkçe Yama Counter Strike 1.6 Türkçe Yama
Counter Strike 1.6 Türkçe Yama Counter Strike 1.6 sürümü için geliştirilen Türkçe yama dosyasıdır. ÜCRETSİZ
GTA IV Türkçe Yama GTA IV Türkçe Yama
GTA IV Türkçe Yama GTA IV oyununu Türkçe'ye çevirebileceğiniz küçük bir dil paketi. ÜCRETSİZ
GTA 5 Türkçe Yama GTA 5 Türkçe Yama
GTA 5 Türkçe Yama GTA 5 Türkçe Yama ücretsiz GTA 5 Türkçe dil paketidir ÜCRETSİZ
Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj
Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj ile oyununuzun seslendirmelerini Türkçe hale getirebilirsiniz ÜCRETSİZ

YORUMLAR