Türkiye'de Video Oyun Pazarı Büyüyor

Yapılan son araştırmalar Türkiye'de 30 milyondan fazla video oyunu oynayan insanın bulunduğunu gösterirken, oyun sektörünün 775 milyon dolar gibi devasa bir büyüklüğe ulaştığını da ortaya çıkardı.

Interpress tarafından yapılan son araştırmada, Türkiye'de 46 milyon internet kullanıcısının bulunduğunun altı çizildi ve bunların 30 milyonun, başta mobil olmak üzere bilgisayar ve konsol oyunlarını oynadığı belirtildi. En çok oyun oynayan ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya kadar yükselen Türkiye'de, bilgisayar oyunları ile ilgili yılbaşından bu yana 16 bin 869 haber yapıldı. Mobil oyunlar hakkındaysa 6 bin 556 haber çıkarken, son yılların vazgeçilmezi e-spor ile alakalı da medyada 5 bin 727 haber yer aldığı tespit edildi.

Ülkemizde 775 milyon dolarlık (2,8 milyar lira) büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün gittikçe büyümeye başladığı belirtilirken, bakanlıkların da destekleriyle önümüzdeki yıllarda büyümenin katlanarak artacağı da tahminler arasında yerini aldı. 31,2 milyon oyuncunun toplamda 40 milyon saatten fazla oyun oynadığı ülkemizde, hasılatın yüzde 42,5'i yani 332.5 milyon doları mobil oyunlardan elde edilirken, geri kalan yüzde 57,5’i yani 432.5 milyon dolarının ise bilgisayar ve oyun konsollarından oynanan oyunlardan elde edildiği söylendi.

Türkiye'de yirmi binden fazla internet kafenin bulunduğunun da altı çizilirken, bu mekanları aylık 7,5 milyon oyuncunun ziyaret ettiği de kaydedildi. Tüm bu devasa rakamlarla birlikte oyun oynama süresi olarak Polonya ve Rusya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşen Türkiye, online oyunlara katılımda 11. sırada yer aldı ve gelir bakımından 16. sıraya yerleşti.

Her yıl daha da büyüyen e-Spor faaliyetleriyle birlikte Türkiye'deki oyun sektörünün bir milyar doları aşması beklenirken, farklı oyunlara olan ilginin artmasıyla birlikte e-Spor'daki izleyici sayılarının da milyonları bulabileceği belirtildi.