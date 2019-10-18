Türkiye'de WhatsApp Kullanan Kişi Sayısı Açıklandı

Araştırma şirketi Gemius tarafından açıklanan raporlar Türkiye'de kaç kişinin WhatsApp kullandığını ortaya koydu. Türk WhatsApp Kullanıcı sayısının oldukça yüksek ve şaşırtıcı olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye'de Kaç WhatsApp Kullanıcısı Var?

Gemius'un verilerine göre Türkiye'de yaşayan 40 milyon kişi, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı aktif bir şekilde kullanıyor. Bununla birlikte Türk kullanıcılarının yüzde 87 oranındaki kısmı, WhatsApp uygulamasını en az bir kere akıllı telefonuna indirdi.

Bir milyarın üstünde kullanıcı sayısına sahip olan platform, şu an dünya genelinde kullanılan en popüler mesajlaşma servisi olması ile öne çıkıyor.

Karanlık Mod Desteğine Kavuşacak!

WhatsApp, uzun zamandır beklenen 'Karanlık Mod' özelliğini yakın zamanda kullanıma sunacak. Gelen ilk bilgilere göre Android 10'a ve iOS 13'e sahip akıllı telefonların genelinde karanlık mod güncellemesi bekleniyor.

Halihazırda beta özelliği kapsamında karanlık modu test eden WhatsApp, özelliği test aşamasından çıkarmaya hazırlanıyor. İşte WhatsApp’a yapılacak güncellemeler hakkında bilmeniz gereken önemli şeyler: