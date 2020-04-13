Türkiye'de Yapılan Alışverişleri Anlık Takip Edin

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında Türkiye e-ticaret kullanım oranları hızla artmıştı. IdeaSoft ise hazırladığı harita ile Türkiye'de anlık alışveriş takip sistemini kullanıma sundu. Hazırlanan sistemle birlikte ülkemizde yapılan alışverişler, anlık olarak merak edenlere gösterilmeye başlandı.

IdeaSoft, hazırladığı haritanın yanı sıra Mart ayından başlamak üzere Türkiye'de hizmet veren 8 binden fazla e-ticaret sitesinin satışlarını inceledi. Yapılan alışverişlere göz atan şirket, vatandaşların e-ticaret alışkanlıklarına dair çeşitli veriler koydu.

Yapılan araştırmayla göz atılan dönemde özellikle dezenfektan satışlarının yüzde 5.413 artış gösterdiği fark edildi. İnanılmaz derece yükselen talepler, fiyatları da uçurdu. Mart ayında maske fiyatları ortalama yüzde 520, ateş ölçer fiyatları ise yüzde 139 arttı. IdeaSoft’un koronavirüsün e-ticarete ve tüketim alışkanlıklarına etkisini incelediği raporda Mart ayında internetten satın alınan dezenfektan, maske, kolonya, eldiven ve ıslak mendil olmak üzere hijyen ürünleri sayısı 6,5 kat arttı.

Türkiye anlık alışveriş haritası

Evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı günümüzde e-ticaretin bir çıkış yolu olarak görüldüğünü belirten Seyhun Özkara, KOBİ ve girişimcilere destek olmak için canlıya aldıkları siteye değindi. Özkara, canli.ideasoft.com.tr adresinden ulaşılabilen bu site ile şu anda internetten nelerin satıldığını, ürünlerin en çok talep gördüğü illeri, hangi ürünün hangi fiyata satıldığını görmelerini sağladıklarını belirtti.

Takip edilen büyük alışveriş sitelerinde yapılan harcamaları anlık olarak gösteren internet sitesi, oldukça ilginç detaylar sunuyordu. Satın alınan ürünü, ürünün fiyatını ve satın alımın yapıldığı şehri gösteren harita, bugüne kadar satın alınan ürünlerin toplam sayısını da gösteriyordu.