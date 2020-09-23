Türkiye'de Yapılan Koronavirüs Aşısının İlk Sonuçları Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta Hacettepe Üniversitesi'nde gönüllüler üzerinde yeni tip koronavirüs aşısı denemeleri uygulandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova bu zamana kadar toplamda 20 sağlık çalışanına uygulanan koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısının sonuçları!

Türkiye'de Yapılan Koronavirüs Aşısı Sonuçlandı

Geçtiğimiz hafta perşembe günü aşılama çalışmalarının başladığını belirten Prof. Dr. Akova, yüksek riskli grupta aşılamaya öncelik verdiklerini ve bu sebepten ötürü de aşılama önceliğinin sağlık çalışanlarına verildiğini ifade etti. Şimdiye kadar yaklaşık 20 gönüllü sağlık çalışanının aşılandığının altını çizen Prof. Dr. Akova, Hacettepe Üniversitesi'nde başlanan aşılama ile ilgili detaylar paylaştı.

Prof. Dr. Akova, "Bizim dışımızdaki diğer 24 merkezde de yapılacak bu aşılar. Hacettepe aşılamaya ilk başlayan ve koordinatör merkez. Bu hafta içinde İstanbul'da bir ya da birkaç merkezde çalışmaya başlamayı planlıyoruz. Daha sonra diğer merkezlerle peyderpey çalışmaya başlayacağız. Şu andaki bu merkezlerin henüz çalışmaya başlamamasının temel sebebi bürokratik bir takım işlemler. Bu çalışmanın esas ana destekleyicisi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı. Dolayısıyla onların görevlendirdiği bir aracı kurum var. O aracı kurum aracılığıyla bu hastanelerle bir takım kontratlar imzalanıyor. Onunla ilgili bazı gecikmeler oldu ama bu hafta içinde çözüleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aşı olmak için başvuran gönüllülere birtakım testler uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Murat Akova, "Çok sayıda gönüllüyü bir anda aşılamak istemiyoruz açıkçası. Hem kontrolü kolay sağlamak hem de bu kişilere daha rahat bir hizmet sunmak için. Şimdiye kadar 20 civarında gönüllüyü aşıladık, bunların hepsi sağlık çalışanı. Bu kişilerden aşı yapmadan önce kanlarını alıyoruz, antikor olup olmadığını tespit ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Murat Akova, "Aynı zamanda PCR testiyle belirtisiz de olsa virüs taşıyıp taşımadıklarına bakıyoruz. Bize başvuran gönüllüler içinde 2'sinin antikoru pozitif çıktı. Yani onlar hastalığı geçirmişler belirtileri olmadan. Bu nedenle bu 2 kişiyi aşılamadık. Ama geri kalan gönüllülerin hepsi ilk doz aşıları oldular. Aradan geçen 5 gün içinde çok şükür ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık. Ufak tefek şeyler var tabii; hafif halsizlik, kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı gibi. Ama bunlar tüm aşılarda olduğu gibi beklenen yan etkiler. Şimdilik bir sorun yok" şeklinde konuştu ve sözlerine şu şekilde devam etti: