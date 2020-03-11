Türkiye'de Yatağa Cep Telefonlarıyla Giriliyor

Türkiye'de yapılan bir uyku araştırması, uyku alışkanlıklarımı ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye'de ortalama uyku süresi 8 saat. Bununla birlikte uyku alışkanlıklarımızı da araştıran çalışmaya göre, yatağa telefon ile girmek gibi kötü alışkanlıklarımız da oldukça fazla.

13 Mart Dünya Uyku Günü nedeniyle gerçekleştirilen araştırmayı, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zerrin Pelin değerlendirdi. Yataş Bedding desteğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizde yatış saati ortalaması gece 12, kalkış saati ise 7-8 arası. Hafta sonlarında uyku süreleri 9-10 saate çıkıyor. Araştırmaya katılan kişilere sorulan, “Sabah dinlenerek uyanıryor musunuz?” sorusuna ise “Evet” cevabını veren katılımcı oranı %50.

İdeal Saat Ancak Kalitesiz Gece Uykusu

Araştırmanın sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, Prof. Dr. Zerrin Pelin, uyku süresinin ideal olmasına rağmen, katılımcıların sabah dinlerenek uyanmadıklarını ifade etmelerinin nedeni olarak, kalitesiz uyku uyunduğunu belirtti. Türkiyede yüksek bir oranda kişiler, bel ve sırt ağrılarından şikayet ediyor. Ağrılı bir gece uykusu ise uyku kalitemizi düşürüyor.

Bel ve sırt ağrılarının çoğunlukla nedeninin ise yanlış yatak seçiminden kaynaklandığını ifade eden Pelin, kişilerin en son akıllarına yatak değiştirmek geldiğini belirtti. Ağrıların yanı sıra, toplantıda, artan teknoloji kullanımının da uyku süresine olumsuz etki ettiğinin ve yarattığı yorgunluk nedeniyle uyku kalitesinde düşüşe neden olduğunun altı çizildi.