Türkiye'de Yeniden Kapanma Olacak mı? İşte Açıklama

Türkiye'de yeniden kapanma gerçekleşecek mi? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Döktemaş tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Türkiye'de Yeniden Kapanma Ne Zaman Olacak?

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın köşe yazısında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş'ın koronavirüsün son durumuna ilişkin yaptığı açıklamalar yer aldı. Prof. Dr. Dökmetaş, vaka artışı bu şekilde devam ettiği takdirde birkaç haftaya birçok şehirde kapanma olabileceğini söyledi.

Birçok bölgede COVID-19'un İngiltere varyantının yüzde 50 ile 60 oranında hakim hale geldiğini belirten Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, “Korkum bundan sonra Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının da hâkim hale gelmesi ki işte o zaman sıkıntı daha da büyür" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Dökmetaş, "Şu an uygulanan bölgesel kararlar, yaşamı aktif hale getirmek adına mantıklı ancak görüntü şu ki bizler bu açılmayı bir başıboşluk, sorumsuzluk, büyük bir rahatlama gibi algıladık. Biliyorum, herkes yorgun. Hem sağlık çalışanları hem vatandaşlar ama kaderimiz de kendi elimizde. Böyle giderse yaz beklenenden daha kötü geçecek. Artış devam ederse birkaç haftaya birçok şehir kapanabilir. Çekya, İtalya tamamen kapandı” dedi.

İngiltere varyantına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Dökmetaş, “Normalde virüse yakalananların karantina süresini 10-14 gün arası öneriyorduk. Şimdi, İngiliz varyantı nedeniyle, hastaları negatife dönene kadar taburcu etmiyoruz. Önlemler alınıyor ancak her şey tozpembe değil. Hâlâ bir tünelin içindeyiz" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: