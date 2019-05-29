Türkiye'de Yepyeni Bir Banka Kuruluyor: Kalkınma Bankası

Bankalar ağırlıklı olarak ticaret faaliyetlerini canlandırmak ve özel kuruluşlara ya da kişilere nakit sağlamak için kurulur. Ancak her bankanın bu şekilde çalıştığını söylemek yanlış olur. Bazı bankalar, daha çok ülkedeki kalkınmaları ve büyük projeleri desteklemek için kurulur. Türkiye'de de böyle bir banka kuruldu.

Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın gibi isimlerin ortak olduğu banka, Yatırım ve Kalkınma Bankası olarak adlandırılacak.

Yatırım ve Kalkınma Bankası'nın 150 milyon TL sermayesi olacak

Türkiye'deki yatırım ve Kalkınma bankaları genellikle devlet teşviği ile kurulur. Bu bankayı özel yapan konu ise, devlet teşviği olmadan yatırımlara destek verecek olması.

5 ortaklı bu bankanın 150 milyon TL sermayesi bulunacak. İstanbul Havalimanı gibi çeşitli projeler için bu banka kredi verebilecek.

Bankacılık sektörünün çok zor dönemlerden geçtiği şu zamanlarda, bankanın kurulması olumlu etki yaratacaktır. Peki sizce de bu banka piyasada bir rahatlama yaratacak mı? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.