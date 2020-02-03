Türkiye'de Yılın Otomobili Adayları Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 9 Mart 2020 tarihinde 5'incisi düzenlenecek olan Türkiye'de Yılın Otomobili seçimi için adaylar belirlendi. İki aşamalı olan bu yarışmaya “Yılın Otomobili” seçilmek için 11 farklı markadan 16 “yeni” model bulunuyor. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 16 otomobil arasından 7 finalist otomobili belirleyecek.

Yılın Otomobili’ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek. İkinci oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020'de açıklanacak.

Türkiye'de Yılın Otomobili Adayları

BMW 1 Serisi

BMW 3 Serisi

BMW 8 Serisi Gran Coupe

Citroen C5 Aircross

DS3 Crossback

Kia Ceed

Kia XCeed

Mercedes Benz A Serisi Sedan

Mercedes Benz CLA

Nissan Micra

Opel Corsa

Peugeot 508

Peugeot 2008

Renault Clio

Subaru Forester

Toyota Camry

Toyota RAV4