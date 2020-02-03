Türkiye'de Yılın Otomobili Adayları Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 9 Mart 2020 tarihinde 5'incisi düzenlenecek olan Türkiye'de Yılın Otomobili seçimi için adaylar belirlendi. İki aşamalı olan bu yarışmaya “Yılın Otomobili” seçilmek için 11 farklı markadan 16 “yeni” model bulunuyor. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 16 otomobil arasından 7 finalist otomobili belirleyecek.
Yılın Otomobili’ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek. İkinci oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020'de açıklanacak.
Türkiye'de Yılın Otomobili Adayları
BMW 1 Serisi
BMW 3 Serisi
BMW 8 Serisi Gran Coupe
Citroen C5 Aircross
DS3 Crossback
Kia Ceed
Kia XCeed
Mercedes Benz A Serisi Sedan
Mercedes Benz CLA
Nissan Micra
Opel Corsa
Peugeot 508
Peugeot 2008
Renault Clio
Subaru Forester
Toyota Camry
Toyota RAV4
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